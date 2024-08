Garante nazionale a oggi sovraffollamento nelle carceri è al 131%

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 18 agosto 2024) AGI - A livellola criticità determina un indice didel 131,06%. Sono 149 (pari al 78%) gli istituti penitenziari con un indice di affollamento superiore al consentito che in 50 istituti risulta superiore al 150%. Inoltre, l'approfondimento su base regionale mostra una situazione disomogenea, per quanto la quasi totalità delle regioni (17) registrino un indice di affollamento superiore agli standard e solo 3 si collochino al di sotto della soglia regolamentare. Sono alcune delle considerazioni contenute in un report di analisi delcarcerario aggiornato ad aggi e realizzato dal collegio deldei diritti delle persone private della libertà personale. Report che si basa sui dati ufficiali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap). Alcuni dati: i detenuti presenti sono 61.