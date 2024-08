Frosinone-Sampdoria 2-2 pagelle | intesa tra Tutino e Coda Benedetti regala il pari

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 18 agosto 2024) Partita dai mille volti tra, che termina con un pirotecnico 2-2 e un pizzico di rammarico per i blucerchiati. La formazione di Pirlo tiene in mano il pallino del gioco in un primo tempo che parte forte (doppia occasione perdopo il primo lampo di Darboe) e poi si