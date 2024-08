Festival dei Sapori e Sagra del Cecatiello a Paupisi al via gli allestimenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVanno alla grande i preparativi per ildeie degli Artisti di Strada – 51esimadelin programma dal 23 al 25 agosto a. I volontari della Pro Loco, capitanati dal presidente Dario Orsillo, stanno addobbando le strade dida diverse settimane e già in paese si sente aria di festa a pochi giorni dall’apertura del sipario su una kermesse tanto attesa. Strade del Borgo che si stanno addobbando con girandole colorate, ombrelli colorati, addobbi floreali, illuminazioni particolari e tanto altro che andranno a creare le condizioni per accogliere e far sentire a proprio agio tutti gli ospiti con scenografie particolari che caratterizzeranno ancora di più le stradine di questo meraviglioso borgo ai Piedi del Taburno.