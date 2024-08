Escurionisti si predono nel Parco del Partenio | salvati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 21’00 di ieri 17 agosto, sono stati chiamati ad intervenire nel territorio del comune di Avella nelRegionale del, dove due ciclisti amatoriali partiti da San Felice a Cancello in provincia di Caserta, hanno perso l’orientamento durante il percorso e non sono riusciti a far rientro presso il punto di partenza, e quindi necessitavano di un soccorso. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha attuato le procedure per il soccorsorso in montagna e ha coinvolto il personale del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per organizzare le ricerche in piena sinergia.