Emergenza Etna Schifani | Stato di crisi o mobilitazione? Scelga Roma

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 18 agosto 2024) «Nella nota inviata ieri al dipartimento nazionale della Protezione civile, in merito ai danni causati dalla cenere dell’, si ribadisce che il presidente della Regione siciliana, Renato, ha richiesto la dichiarazione dellodie die in subordine quello di, lasciando al governo nazionale la scelta ritenuta più idonea per supportare il sistema regionale».