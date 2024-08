Elezioni Usa domani a Chicago la convention di Kamala Harris | apertura a Biden ancora risentito

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 18 agosto 2024) Interverranno anche Obama e Clinton "-fying the". Ricorre a un neologismo, una sorta di 'kamalizzare la', Politico per spiegare come in queste quattro settimane centinaia di democratici hanno lavorato senza sosta per trasformare lache si apredalla conferma di Joeper la rielezione, nellache invece