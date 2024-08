Droni su Zaporizhzhia blitz a Kursk Kiev ora martella le centrali nucleari

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 18 agosto 2024) Il Cremlino attacca: «Possibile disastro su grande scala in Europa». Per il «Washington Post» l’invasione «difensiva» ha fatto saltare il negoziato di pace previsto in Qatar. Ma l’Ucraina nega: «Vertice indiretto il 22».