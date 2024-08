Dramma a San Candido l' uomo barricato si spara grave Due le vittime | la donna uccisa e il padre dell' omicida

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 18 agosto 2024) Ore di terrore in Alto Adige. Il Gruppo di intervento speciale dei carabinieri ha fatto irruzione nell'appartamento di San, in cui si eraun 50enne dopo aver ucciso unaed il. L'hato contro i militari del Gis che non Segui su affaritaliani.it