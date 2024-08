Donna uccisa a San Candido caccia all' omicida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Almeno una persona è statala scorsa notte nella sua abitazione a San, in Alto Adige. Si tratterebbe di una, ma non si esclude che ci sia un'altra vittima. E' in corso una grandeall'e la Protezione civile ha emesso via radio un allerta agli abitanti della zona di non lasciare le case. Per il momento non vi sono altre informazioni sul delitto.