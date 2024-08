Donald Trump durissimo contro Kamala Harris | La risata di una persona pazza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024)ancora all'attacco. "Chi può crederci? Tra 80 giorni sconfiggeremo una comunista nota come, ladi sinistra più radicale che si sia mai candidata. Questo non è ciò di cui il Paese ha bisogno. Ne abbiamo abbastanza. Riconquisteremo la Casa Bianca e ci riprenderemo il nostro Paese", ha detto il candidato repubblicano alla presidenza durante un comizio a Wilkes-Barre, in Pennsylvania. "Ma il pazzo Bernie Sanders ha detto molte cose. Una delle cose su cui sta discutendo è chi è più liberale. E dopo circa due minuti si è arreso. Ha detto: 'Questa donna è'. Avete sentito la sua? È ladi una", ha aggiunto il tycoon.