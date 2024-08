Diritti tv Serie B Sky fuori dai giochi? No! Lo scenario che fa felici i tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) Dove vedere laB in tv? Qualche giorno fa la risposta sarebbe stata: “da nessuna parte”. In effetti, a pochi giorni dall’inizio del campionato cadetto, la situazione era piuttosto tragica: silenzio suitv,alla disperata ricerca di un broadcaster che trasmettesse le partite della propria squadra del cuore e nessuna risposta. Balata è poi riuscito a chiudere con Dazn che ha acquistato itv per 12 milioni. Appena in tempo per trasmettere il primo weekend di campionato. Poi il ‘raddoppio’ con Amazon Prime. E Sky? Per ora la piattaforma è la grande assente nel panorama tv cadetto. Ma non è detto che lo resti a lungo. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Sky proverà a fare una nuova offerta per assicurarsi laB in co-esclusiva, proposta che però sarà inferiore ai 13 milioni di euro sborsati per lo scorso triennio.