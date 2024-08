Dà in escandescenze in un campeggio e brandisce un coltello denunciato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 18 agosto 2024) SUVERETO – Dà inin unun. È successo a San Vincenzo in pieno notte quanto personale della vigilanza ha allertato i carabinieri della stazione di Suvereto che sono intervenuti sul posto. Il ragazzo, in stato di agitazione, ha dapprima inveito nei confronti di altri coetanei ed in seguito, brandendo undella lunghezza superiore a trenta centimetri, di cui venti di lama, ha iniziato ad aggirarsi minaccioso all’interno della struttura ricettiva. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno provveduto a calmare il ragazzo e recuperare l’arma da taglio. Le caratteristiche delne vietano il porto senza un giustificato motivo e lo stesso pertanto stato sottoposto a sequestro.