Cottafava Nicolai-Ehlers Wickler oggi in tv semifinale Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

(Di domenica 18 agosto 2024) Tutto pronto perdeglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Samuelee Paolo, dopo aver superato al tie-break in rimonta gli spagnoli Herrera/Gavira, tornano in campo per conquistare un’altra vittoria ed assicurarsi così una medaglia. Serve però una grande prestazione per fermare la coppia tedesca composta da Nilse Clemens, che ai quarti hanno eliminato in due set i norvegesi Mol/Berntsen. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria ed accederà alla finalissima per la medaglia d’oro? L’appuntamento è per le ore 9.45 di domenica 18 agosto sulla sabbia delStadium di The Hague, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.