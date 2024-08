Costner sfida il woke col buon vecchio west

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 18 agosto 2024) La star di Hollywood Kevinsi svena per realizzare «Horizon», un’epopea cowboy che racconta l’America delle tradizioni e delle frontiere. Un cazzotto in faccia all’ideologia dominante che costerà una fortuna all’attore, ma che il Festival di Venezia non vuole perdersi.