Coppia britannica si innamora del bubble tea cinese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) Pechino, 18 ago – (Xinhua) – Incontrate Taz e Libby, unadi travel vlogger del Regno Unito, in viaggio alla scoperta della Cina. Spinti dal loro amore per il te’ al latte, hanno esplorato 10 citta’ in un solo anno! Ascoltate le loro storie, scoprite i loro posti preferiti e ricevi consigli di viaggio per le vostre avventure. Da non perdere! Agenzia Xinhua