Convocati Atalanta OUT Ademola Lookman ed EMERGENZA INFORTUNI Ecco la lista

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 agosto 2024), ladi Gasperini in vista della gara contro il Lecce. Le scelte per il match di Serie A di domani sera L’ha diramato la suain vista della gara in trasferta contro il Lecce. Out Scalvini, Toloi, Scamacca, Kolasinac, El Bilal Touré, ma soprattutto(dove su di