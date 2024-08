Come raffreddare casa senz’aria condizionata? Farla a zigzag Come funziona la soluzione in uno studio della Columbia University

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 18 agosto 2024) Costruire le pareti degli edifici apotrebbe aiutare a raffreddarli. Questo è quello che emerge da una nuova ricercadi New York. Loguidato da Qilong Cheng punta a ridurre il consumo energetico degli edifici, che attualmente sono responsabili di circa il 40% dell’energia usata nel mondo e spesso generano black out anche nelle città italiane per la richiesta di potenza eccessiva. Buona parte di questa energia deriva dall’uso di ariae secondo le previsioni più recenti questa quota potrebbe raddoppiare nei prossimi 50 anni a causa dell’aumento delle temperature globali e dell’ulteriore diffusione dei condizionatori laddove sono ancora rari. Una prospettiva che rende necessario studiare soluzioni di raffreddamento che non siano basate sul consumo di energia.