Cittadinanza | Faraone ‘approvammo ius scholae ma M5S si astenne’

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “A tutti quelli che sullo iusmi stanno scrivendo ‘e perché non ci avete pensato voi quando eravate al Governo?’ accendo un piccolo ricordo. Non solo ci abbiamo pensato quando eravamo al Governo, ma approvammo la legge in un ramo del Parlamento. Era il 13 ottobre 2016, Renzi era presidente del Consiglio e la maggioranza trovò un?intesa per un accordo che prevedeva l?ottenimento dellacon l?obbligo di frequenza di un ciclo scolastico di almeno cinque anni (nel caso in cui la frequenza avesse riguardato le scuole elementari, sarebbe servito superare l’esame finale) e inoltre almeno uno dei genitori con il permesso di soggiorno ‘di lunga durata’.