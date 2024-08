Cittadinanza | Costa M5S ' ius scholae atto di giustizia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 (Adnkronos) - "Lo iusè una riforma giusta e rappresenta una soluzione equilibrata, inclusiva e fondamentale per rispondere alle esigenze di una società sempre più multiculturale e integrata. Siamo nel 2024 e non possiamo permetterci di restare legati a concetti che non rispecchiano più la realtà dei tempi moderni". Lo afferma Sergio, deputato M5S e vicepresidente della Camera. "Garantire laai giovani che completano un ciclo di studi in Italia -aggiunge- è undiverso chi ha vissuto e si è formato secondo i nostri valori, riconoscendo il loro contributo e la loro appartenenza al nostro Paese. È necessario fare un passo avanti dal punto di vista legislativo, per tutelare questi giovani e offrire loro la possibilità di partecipare pienamente alla vita civile e democratica".