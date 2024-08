Cittadinanza | Boldrini ' nuova legge non più rinviabile'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - Bene che le Olimpiadi abbiano contribuito a riaprire il dibattito sulladi chi nasce e cresce in Italia. Il Parlamento non può più ignorare la riforma di unaobsoleta e ormai inadeguata e l'apertura di Forza Italia su questo è un'occasione da non sprecare in una discussione ferragostana che si spegne nel giro di qualche giorno. In Parlamento ci sono diverse proposte di, inclusa quella a mia prima firma: alla riapertura dei lavori si mettano in calendario. Non aspettiamo che sia il Governo a pensarci. Lo afferma Laura, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.