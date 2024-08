Cina | sommergibile Jiaolong effettua 300esima immersione 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) A bordo del Deep Sea No. 1, 18 ago – (Xinhua) – Ilcinese con equipaggio per immersioni in acque profondesi appresta are la suanell’oceano Pacifico occidentale il 18 agosto 2024., ilcinese con equipaggio per immersioni in acque profonde, ha completato oggi la suadalla sua missione inaugurale nell’agosto 2009., con un equipaggio composto da uno scienziato e due sommergibilisti, hato l’nell’oceano Pacifico occidentale. E’ stata la prima di 18 immersioni pianificate in una spedizione scientifica in corso. Dal 2009, gli equipaggi delhanno esplorato le acque dell’oceano Pacifico, dell’oceano Indiano e dell’oceano Atlantico,ndo un totale di 900 viaggi nelle profondita’ marine. (Xin) Agenzia Xinhua