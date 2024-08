Ceglie Massapica Salvini raggiunge Meloni in masseria La telefonata a Tajani i dossier su nomine Rai commissario Ue e manovra

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 18 agosto 2024) Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteoha raggiunto oggi – domenica, 18 agosto – la premier GiorgiaBeneficio, aMessapica, in Puglia. Nel resort, dove da una settimana la presidente del Consiglio soggiorna assieme alla famiglia, c’è anche il ministro, nonché cognato della leader di FdI, Francesco Lollobrigida. Quello traè stato un incontro informale, per fare il punto sui principali temi di attualità politica in vista della ripresa. I due hanno anche chiamato telefonicamente, scrive l’Ansa, l’altro vicepremier, Antonio, mentre si incontravano nella luxury villa con piscina. «Il 30 agosto faremo un vertice a tre con Matteoe Antonioper fare il punto della situazione in vista della ripresa», ha annunciato la premier.