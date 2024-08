Cassonetti dei rifiuti a fuoco a Napoli danneggiate due auto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte alle 3 i carabinieri della stazione di Borgoloreto sono intervenuti in via Salvatore Trinchese 25, nel quartiere Pendino a. Un incendio, partito da alcunidell’immondizia, si sarebbe allargato ad alcuni veicoli vicini. Due le. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire dinamica. L’origine dolosa delle fiamme è tra le ipotesi battute. L'articolodeidueproviene da Anteprima24.it.