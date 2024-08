Carceri | portavoce garanti subito misure deflattive urgenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Sull'emergenza, sovraffollamento, suicidi, dignità della vita da reclusi "occorre partire da una premessa basilare: nell'art. 27 della Costituzione italiana non si nomina nessun tipo di pena, ma si dispone che le 'pene' (tutte) devono rispondere a due requisiti: uno, 'non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità' e due, 'devono tendere alla rieducazione del condannato'. Le pene diverse da così sono fuori legge, sono fuori Costituzione. Con amarezza e grande preoccupazione constato che non è così per i politici". A dirlo è Samuele Ciambriello, Garante campano dei detenuti edella conferenza nazionale deidelle persone private della libertà personale, interpellato a proposito dell'emergenzain questi giorni al centro del dibattito politico.