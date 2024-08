Carceri | Magi ‘norme penali Governo causa sovraffollamento’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

"Il ricorso continuo al codice penale per regolare qualsiasi fenomeno sociale, l?approccio ossessivo al tema di ogni sostanza stupefacente persino per i reati di lieve entità, il carcere come approccio all?immigrazione, la repressione verso i giovani e il giustizialismo diffuso che anima questoe questa maggioranza dal garantismo selettivo. Non solo per Meloni il tema delleè un fastidio più che un problema da risolvere, come Delmastro insegna, ma è evidente che le misure varate dall?Esecutivo in questi due anni sono tra le cause che hanno portato all'aumento del sovraffollamento penitenziario. Altro che non dare la colpa a questo, come dice la senatrice Bongiorno?. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo.