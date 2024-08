Calciomercato Atalanta PSG su Lookman | non convocato per Lecce

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) Fase finale dicaldissima per l’. Dopo l’arrivo di Samardzic e il tentativo di trattenere Koopmeiners, con l’eventuale ipotesi di ‘ripicca’ sulla Juventus, i bergamaschi rischiano di perdere una delle loro stelle più luminose. In vista della trasferta di, Ademolanon figura nella lista dei convocati di Gasperini. La decisione, a sorpresa, arriva proprio su richiesta del calciatore che ha chiesto di non far parte del gruppo che si trasferirà in Salento per il match di lunedì sera. Il motivo? Il forte interesse di mercato del PSG. Il calciatore potrebbe lasciare l’a fronte di un’offerta pesante dei parigini che hanno perso Goncalo Ramos per infortunio e sono privi di Mbappè trasferitosi al Real Madrid. Un motivo in più per puntare a Nico Gonzalez? L'articolo, PSG su: nonperCalcioWeb.