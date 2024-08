Box Office Usa Alien | Romulus domina il weekend all’esordio

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 18 agosto 2024)ha vinto ild’esordio nel BoxUsa con un incasso ben oltre le previsioni. Inizialmente programmato per una release digitale, il nuovo capitolo della sagaha letteralmenteto il botteghino americano, andando tra l’altro ben oltre le più rosee previsioni. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, l’incassoè stimato intorno ai 45,1 milioni di dollari (gli analisti puntavano prima di giovedì ad unda 20 milioni al massimo). Il grande risultato ottenuto daè arrivato attraverso un punteggio di 82% su Rotten Tomatoes, ed un B+ al CinemaScore. Segni entrambi di grande apprezzamento da parte del pubblico. A livello internazionale il film di Fede Alvarez ha incassato 66,7 milioni di dollari, per un totale al BoxWorldwide di 108,2 milioni.