Bielorussia Lukashenko alla tv russa | Preparo il Paese alle mie dimissioni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 18 agosto 2024) La conferma del Presidente in una lunga intervista. Commissione elettorale:"Pronti a organizzare elezioni presidenziali in qualsiasi momento" Il Presidente dellaAleksandrpronto al passo indietro.ato numero 1 della Russia di Vladimir Putin, ha spiegato in una lunga intervista al canale televisivo russo Rossiya-1 che sta preparando i suoi concittadinisue