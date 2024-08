Basket al via senza PalaTerme La stagione ’in esilio’ costa di più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Lanumero quattro della seconda era della palla a spicchi a Montecatini Terme, che prende il via oggi con i raduni di Fabo Herons e La T Gema, sarà qualcosa di inedito per le due franchigie cestistiche termali, che come i loro illustri predecessori a cavallo fra anni ottanta e novanta saranno costrette a giocare un campionato fuori dalla Valdinievole per mancanza di un impianto idoneo in città, data la chiusura del