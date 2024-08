Bari l' ordinanza anti-bivacco fa esplodere la polemica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Se da un lato l'di Vito Leccese ha spaccato la maggioranza del cosiddetto campo largo che perde pezzi ancora prima di iniziare, dall'altro ha risolto solo in parte il problema nel quadrilatero tra piazza Umberto e piazza Moro. Dopo aver emanato l', il primo cittadino barese ha spiegato a chi lo contestavo che “non si trattava di un decreto contro i clochard ma l'obiettivo era quello di evitare lo spaccio e il consumo di droga e l'illegalità diffusa” in quella zona, crocevia di turisti e di lavoratori che giornalmente attraversano le piazze per raggiungere il proprio posto di lavoro. E così verde pubblico raso al suolo e controlli con più pattuglie in zona. Ma ciò che togli da una parte, inevitabilmente te lo trovi da un'altra, proprio come accade in corso Italia dove i giacigli di fortuna, in questo fine settimana, sono moltiplicati.