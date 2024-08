Bambino di 11 anni ucciso a coltellate in un campo di calcio

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 18 agosto 2024) Un uomo ha fatto irruzione con il volto coperto da un fazzoletto in undiuccidendo a colpi di coltello undi 11. È successo il 18 agosto in un centro polisportivo di Mocejòn, una piccola località in provincia di Toledo, in Spagna. La vittima stava giovando a