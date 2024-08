Bagnaia Imperatore d’Austria | l ’azzurro vince ancora e raggiunge Schwantz

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 18 agosto 2024) Life&People.it Si è concluso in Austria il Gran Premio MotoGP al Red Bull Ring di Spielberg, un circuito che si distingue per velocita? pura e sfide tecniche. Situato tra le colline pittoresche della Stiria, questo tracciato rappresenta una delle tappe piu? emozionanti e imprevedibili nel calendario del Motomondiale. Un circuito che e?, e non e? il primo, affine alle caratteristiche dialla terza vittoria consecutiva sul tracciato. Seconda posizione per l’eterno rivale Jorge Martin, distante solo cinque punti in classifica generale; terza posizione per un altro pilota italiano, Elia Bastianini, protagonista di una gara ‘lineare’ e non solo nella seconda parte cosa che solitamente lo contraddistingue.ha sverniciato Martin sin dal primo giro, capace di condurre il timone senza rischiare troppo sino al traguardo.