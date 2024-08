Atp Cincinnati oggi Sinner-Zverev | semifinale orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 18 agosto 2024) (Adnkronos) – Jannikin campo18 agosto 2024 contro Alexnelladell'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, numero 1 del mondo, sfida in tedesco – nel match intv e streaming non prima delle 21 – per un posto in finale nel torneo dell'Ohio, tappa di avvicinamento all'US Open.L'articolo Atptv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.