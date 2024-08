Ancora bombardamenti di Israele nella Striscia di Gaza | 19 morti Tra le vittime anche una donna e i suoi sei figli a Deir al-Balah

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024)raid israeliani a: le bombe di Tel Aviv hanno ucciso durante la notte 19 persone, tra cui unae iseial-. La notizia è stata diffusa dall’Al-Aqsa Martyrs Hospital, citato dalla Associated Press. In un altro attacco aereo, due edifici residenziali sono stati colpiticittà di Jabaliya, nord di, uccidendo due uomini, unae suaa, secondo il Ministero della Salute. L’ospedale Al-Awda di, invece, fa sapere che quattro persone sono state uccise in un attacco israeliano nel centro dellae sabato sera, un raid vicino a Khan Yunis ha ucciso quattro membri della stessa famiglia, tra cui due donne. Il giorno precedente un’intera famiglia di 18 persone è stata sterminata in un attacco aereo sulla città di Al-Zawayda.