Alain Delon la vita per immagini | donne film e mondanità | VIDEO

(Di domenica 18 agosto 2024) Addio ad, attore che ha segnato il mondo del cinema francese e internazionale. E' morto domenica 18 agosto all'età di 88 anni nella sua casa di Douchy dopo una lunga malattia. Nato a Sceaux, nella periferia sud di Parigi, l'8 novembre 1935, ha raggiunto la fama mondiale negli Anni '60 recitando in 'Rocco e i suoi fratelli' e 'Il Gattopardo' di Luchino Visconti. Fra i personaggi più celebri che ha interpretato c'è anche il gangster Rogert Startet in 'Il clan dei siciliani' (1969), lo scrittore fallito Jean-Paul Leroy in 'La Piscina' (1969) e Zorro nell'omonimodi Duccio Tessari (1975). Ha vinto numerosi riconoscimenti come il premio César, Il David di Donatello, la Palma d'oro e l'Orso d'oro alla carriera e una candidatura ai Golden Globes. Dagli Anni '70, inoltre, ha avuto esperienze come produttore cinematografico e regista.