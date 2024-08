Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di domenica 18 agosto 2024) “Devo tutto alle donne. Faccio il cinema grazie alle donne, recito per loro, dedico i miei film a loro. Per strada a Parigi, quando ero tornato dai tre anni in Indocina, mi sono accorto che non le lasciavo indifferenti. Mi guardavano, mi fermavano. Senza le donne non ci sarebbe”. Lo ha detto e ripetuto tante volte nella sua