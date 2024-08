AAA | JBL affianca Nic Nemeth nel main event di TripleMania

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024) In modo del tutto inaspettato JBL ha fatto il suo ritorno on screen nelle vesti di manager. Per la precisione l’ex WWE Champion ha accompagnato sul ring di AAA(l’o più importante dell’anno per la AAA) il campione massimo, Nic. Qui disponibile l’ingresso con la presenza di John Bradshaw Layfield. Nicaccompanied by JBL!!! WHAT?!!! #XXXII pic.twitter.com/sJWf9FPoLg— ?????? (@WrestlingCovers) August 18, 2024