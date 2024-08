A fuoco le cabine di una ruota panoramica in Germania | almeno 23 feriti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Duedi unahanno presoa un festival musicale vicino a Lipsia, nell'est della, e il bilancio è di23. Secondo quanto riferisce la polizia, l'incendio è scoppiato la sera di sabato 17 agosto in una cabina e si è poi propagato a una seconda. Quattro persone hanno riportato ustioni e una ha subito lesioni a causa di una caduta. Altre persone – tra cui i primi soccorritori equattro agenti di polizia – sono state visitate in ospedale per possibile inalazione di fumo. L'incidente è avvenuto durante il Festival Highfield al lago Stoermthaler, vicino a Lipsia. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell'incendio. La polizia non è ancora in grado di fornire informazioni concrete sulle condizioni dei. Anche il numero esatto deinon è stato determinato.