A Adigegiovane morto Ipotesi omicidio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 16.55 Il cadavere di un giovane è stato trovato nelle campagne intorno a Vandoies, in Val Pusteria, in Alto Adige. Indagano i carabinieri. Sono al vaglio tutte le, ma le circostanze fanno pensare a una morte violenta, quindi non si eclude l'. Il giovane, un altoatesino tra i 20 e i 30 anni di cui non sono state diffuse le generalità, è stato trovato in una zona di alpeggio a 1.600 metri di altitudine.