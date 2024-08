17 Agosto 2024 – Bangladesh vola l’inflazione | a luglio è dell’1166%

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 18 agosto 2024)inè salita all’11,66 per cento a, dal 9,72 per cento di giugno. Un terremoto di magnitudo 7 ha colpito la costa della penisola russa dell’estremo oriente della Kamchatka domenica mattina ora locale. L’agenzia russa Tass ha riferito che dopo le scosse molti abitanti della regione del Kamchatka sono usciti dalle loro case. Non ci sono state vittime, ma i terremoti hanno rovesciato mobili e rotto stoviglie, riferisce il media russo. Le azioni delle società del gruppo indiano Adani hanno perso fino al sette per cento il 12sui mercati azionari. Il crollo è legato alla pubblicazione, il 10, di un rapporto da parte di Hindenburg Research. La Cina ha deciso d’interpellare l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) in merito ai dazi provvisori imposti dall’Unione europea sulle importazioni di veicoli elettrici dal Paese asiatico. Più di 15.