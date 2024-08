WWE A-Town Down Under | Noi meritiamo di più

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 17 agosto 2024) Intervista esclusiva presente sul canale Youtube della WWE per Grayson Waller, sconfitto da Kevin Owens durante l’ultima puntata di Smack, ed Austin Theory: i due australiani rivendicano maggior rispetto, scagliandosi proprio contro il canadese ed il campione dei pesi massimi, Cody Rhodes. Ecco le loro parole ai microfoni di Byron Saxton, iniziando da Austin Theory: “Ti fermo subito, è stata una serata impegnativa per gli A-, ma fammi dire una cosa: hanno bisogno di noi, ma per quale motivo? Hanno bisogno di noi per ottenere un piccolo vantaggio, ma noidi più: di essere in cima! Ci dovrebbero essere solo i nostri volti sui cartelloni, ndt di tutto lo show di Smack, ovvero quelli di Grayson Waller and our Austin Theory“.