Wta Monterrey 2024 | montepremi e prize money

(Di sabato 17 agosto 2024) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 19 al 24 agosto sul cemento messicano. La numero uno d’Italia, Jasmine Paolini, sarà la prima testa di serie. Al via un’altra top 10, Danielle Collins, mentre la terza forza del seeding risponde al nome di Emma Navarro. Presente anche la campionessa uscente, Donna Vekic. Ilcomplessivo ammonta a €836.080. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. COPERTURA TVWTA 500PRIMO TURNO – € 8.542 (1 punto) SECONDO TURNO – € 11.823 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 21.660 (108 punti) SEMIFINALE – € 44.525 (195 punti) FINALISTA – € 76.225 (325 punti) VINCITRICE – € 123.480 (500 punti) WtaSportFace.