Washington Post | L’avanzata ucraina a Kursk ha fatto saltare i negoziati per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche

(Di sabato 17 agosto 2024) I mediatori di Russia esi sarebbero dovuti incontrare a fine agosto a Doha, in Qatar, per discutere un accordo di parziale cessate il fuoco tra le parti per interrompere glireciproci. Ma a faril tavolo, riferisce il, sarebbe stata l’offensivain Russia, nella regione di, che negli ultimi giorni ha colto di sorpresa le truppe di Mosca. Dopo le indiscrezioni del quotidiano statunitensi, l’ufficio di presidenza di Volodymyr Zelensky fa sapere che i colloqui si terranno, ma sono statiicipati «a causa della situazione in Medio Oriente». Il vertice si svolgerà in videoconferenza il 22 agosto, poi Kiev si consulterà con i suoi partner sull’attuazione di quanto discusso.