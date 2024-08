Vuelta a España 2024 oggi in tv tappa 17 agosto | orari inizio e fine programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Comincia la 79a edizione dellanella giornata die comincia dalla capitale del Portogallo, Lisbona. Uno scenario nuovo e inedito per la Corsa Roja che vedrà diversi protagonisti darsi battaglia in tre settimane particolarmente dure e piene di salita. Si comincia con una breve cronometro individuale con partenza da Lisbona e arrivo a Oerias lunga appena 12 chilometri. Sul percorso non ci sono praticamente difficoltà altimetriche con un solo intermedio posto a metà percorso a Caxias. Non essendoci dislivello, una prova che si adatterà a cronoman puri e a specialisti delle prove contro il tempo, su tutti il britannico Joshua Tarling, ma anche Primoz Roglic e Wout Van Aert. La primadellasi potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 (a pagamento) dalle 17.00 e in direttasu Eurosport.