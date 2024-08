Viale San Gemignano Asfalto rimesso a posto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Ci sono vari problemi per quanto riguarda le strade di Ponte a Moriano o, almeno, c’erano. A catturare l’attenzione nell’ultimo periodo è stato in particolar modo ildi San, in prossimità del passaggio a livello, da tempo ricoperto da buche. La settimana scorsa, però, la situazione era addirittura peggiorata. Dopo alcuni lavori eseguiti sull’, infatti, alcune di queste buche erano state mal ricoperte e stavano rappresentando un pericolo per i veicoli, soprattutto per quelli a due ruote. Molti addirittura evitavano di passare da questa strada, perché il rischio di recare danni all’auto era davvero molto elevato. Proprio per questo motivo lunedì scorso era stata inviata una segnalazione, con allegate le foto del dissestamento, all’ufficio viabilità del Comune di Lucca, dato che la situazione era diventata invivibile.