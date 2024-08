Viaggio nella bolgia di San Vittore 9 detenuti in una cella

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - A Sanqualcuno ha scritto col gesso '1+1=3' sulla lavagna di una delle aule scolastiche. Purtroppo, osserva il direttore Giacinto Siciliano fissando gli scarni elenchi affissi sulla porta dei partecipanti agli ultimi esami di Stato, "sono pochissimi quelli che seguono le lezioni e arrivano a fine anno". I conti che non tornano perché esorbitano sono quelli del sovraffollamento. "C'è stato un giorno ad agosto che sono entrati 29, se manteniamo il ritmo preso questo mese potrebbero essere 300 nuovi ingressi". Intanto siamo a 1007 totali per una capienza di 450. Un elefante in una stanza. Calcoli che sbiadiscono nell'aria cocente che tramortisce chi varca il carcere restituendo una piccola parte della sofferenza dei reclusi.