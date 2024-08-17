Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 19:30 (Di sabato 17 agosto 2024) Viabilità DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI Roma DOVE UN INCIDENTE IN INTERNA PROVOCA LUNHE CODE TRA APPIA E LAURENTINA. SI VIAGGIA SU DUE CORSIE PER INCENDIO CHIUSA LA RAMPA IN DIREZIONE ANAGNINA. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 18:30 - INFINE, PASSIAMO AI TRASPORTI, SULLA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, I TRENI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 17:30 - UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO ROMA, CODE IN SMALTIMENTO. Servizio fornito da Astral. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 16:30 - Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
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