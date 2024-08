Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024)DEL 17 AGOSTOORE 18.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DIDOVE UN INCIDENTE IN INTERNA PROVOCA LUNHE CODE TRA APPIA E LAURENTINA. SI VIAGGIA SU DUE CORSIE PER INCENDIO CHIUSA LA RAMPA IN DIREZIONE ANAGNINA. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEIGNOLI.