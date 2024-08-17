Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 17:30 (Di sabato 17 agosto 2024) Viabilità DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI. UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 Roma-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO Roma, CODE IN SMALTIMENTO. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 16:30 - Servizio fornito da Astral. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 15. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE. UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO ROMA, CODE IN SMALTIMENTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 15:30 - I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. INOLTRE, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. Servizio fornito da Astral. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 13:30 - Servizio fornito da Astral. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO ROMA, CODE IN SMALTIMENTO. INFINE, PASSIAMO AI TRASPORTI, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
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