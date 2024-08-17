Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 13:30 (Di sabato 17 agosto 2024) Viabilità DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 13.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 Roma-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO Roma, CODE IN SMALTIMENTO. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 12:30 - RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIROCLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 12. INOLTRE, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI A CAUSA DI UN GUASTO AD AFRAGOLA. INFINE, PASSIAMO AI TRASPORTI, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 11:30 - PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. Servizio fornito da Astral. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIROCLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 11. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 10:30 - INFINE, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. Servizio fornito da Astral. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE RESTANTI ARTERIE DELLA REGIONE. VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 10. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma